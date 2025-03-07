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16:22, 7 марта 2025Культура

Баста назвал себя тираном

Рэпер Баста заявил, что у него бывают приступы агрессии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал, что у него бывают приступы агрессии. Его слова приводит Super.ru.

Исполнитель отметил, что очень требователен в работе и нетерпим к ошибкам. «В плане музыки я тиран. Орать могу беспощадно просто», — заявил рэпер, добавив, что в его команде «остаются люди со стальными нервами и психикой».

Артист подчеркнул, что он несет ответственность перед зрителями за то, что происходит на сцене. «У меня есть маленький микрофон, который слышит только техническая группа. Я в него разрываю просто», — поделился Вакуленко.

Ранее сообщалось, что Баста задолжал Федеральной налоговой службе 34 тысячи рублей.

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