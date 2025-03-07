Опубликован «индекс гнева» Трампа

Российский политолог Виноградов опубликовал «индекс гнева» Трампа

Российский политолог Михаил Виноградов опубликовал «индекс гнева» президента США Дональда Трампа за неделю. Соответствующая таблица появилась в его Telegram-канале.

Так, максимальное количество баллов (99 из 100) адресовано экс-президенту США Джо Байдену. На втором месте расположилась Украина с 75 баллами, на третьем — Мексика с 60 баллами.

За тройкой лидеров «индекса гнева» Трампа следуют Палестина, Иран, КНДР, Куба, ЮАР, Китай, Евросоюз, Канада, Венесуэла и Великобритания. 14-е место заняла Россия (20 баллов), затем Израиль (15 баллов) и бизнесмен Илон Маск (2 балла).

При этом политолог не сообщил, как высчитываются баллы в таблице.

В комментариях под публикацией пользователи оставили несколько комментариев. «Индекс тревожности Трампа?! По каждому направлению у него личный психотерапевт?», «А как же Обама?»

Ранее президент России Владимир Путин, прокомментировал политику Трампа. Тогда он отметил, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.