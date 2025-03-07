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15:20, 7 марта 2025Мир

Саудовская Аравия прокомментировала возможную встречу США и Украины

МИД Саудовской Аравии подтвердил планируемую встречу США и Украины в Джидде
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине состоится в Джидде в Саудовской Аравии на следующей неделе. Об этом заявило министерство иностранных дел Саудовской Аравии на своей странице в X.

«Королевство продолжает прилагать усилия по достижению прочного мира для прекращения украинского кризиса», — отмечается в заявлении.

МИД Саудовской Аравии прокомментировал сообщения о возможной встрече США и Украины на территории страны на следующей неделе. Ведомство подтвердило сообщения и выразило признательность руководству страны за организацию запланированной встречи.

Ранее министерство иностранных дел Украины раскрыло темы предстоящих переговоров между Киевом и Вашингтоном в Саудовской Аравии. Как утверждается, Киев не имеет информации о том, что в Саудовской Аравии могут быть представители России.

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