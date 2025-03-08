NYT: Трамп сделал Москве подарок, отделившись от Европы

Президент США Дональд Трамп преподнес Москве подарок, отделившись от Европы. Об этом заявил журналист Роджер Коэн в колонке для The New York Times (NYT).

По словам Коэна, Советский Союз десятилетиями «мечтал» о том, чтобы разделить США и Европу. «Теперь же президент Трамп преподнес Москве подарок, которого она не ждала во время холодной войны и после нее», — заметил автор. Журналист отметил, что сейчас Европа, охваченная «чувством покинутости», стоит перед серьезной задачей перевооружения.

«Теперь есть Европа, есть Россия, есть Китай и есть США. Запад как идея был выхолощен. Как этот вакуум будет заполнен, неясно», — написал Роджер Коэн. Он также заметил, что импульсивный Трамп может менять курс. Колумнист подчеркнул, что новый президент США — лидер, не связанный никаким обязательствами: он «сбросил с себя оковы такого традиционного мышления и истеблишментского республиканского окружения, которое его поддерживало».

«Соединенные Штаты были опорой, вокруг которой держался мир, но они сменили альянс», — заявила президент центристской группы Renew Europe в Европейском парламенте Валери Хайер. «Какие бы корректировки Трамп ни вносил, самой большой опасностью было бы отрицание его отказа от либеральных демократий», — заметила политолог из Университета политических исследований в Париже Николь Бачаран.

Ранее экс-премьер Греции Антонис Самарас заявил, что политическая система в странах Европы близится к краху, поскольку народы не одобряют политику своих правительств. По его мнению, это началось еще до избрания Дональда Трампа президентом США.