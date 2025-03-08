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09:00, 8 марта 2025Мир

В Греции озвучили причину краха европейских правительств

Экс-премьер Греции Самарас: Избрание Трампа стало катализатором краха в Европе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Политическая система в странах Европы близится к краху, поскольку народы не одобряют политику своих правительств. Это началось еще до избрания Дональда Трампа президентом США, но это событие стало катализатором, заявил экс-премьер Греции Антонис Самарас в парламенте страны, передает Афинское агентство новостей АМНА.

«Похоже, что Запад ополчился против Запада. Западные народы не одобряют политику, которую проводили их правительства в последние годы. И поэтому те правительства, которые были у власти, свергаются», — сказал Самарас.

По словам бывшего премьер-министра Греции, избрание нового американского лидера не было причиной краха политики ЕС, но обнажило несовершенства европейской системы, и «домино начало падать одно за другим».

Ранее Дональд Трамп в ходе обращения, транслируемого телеканалом Fox News, сказал, что понимает тактику российского лидера Владимира Путина на нынешнем этапе военного конфликта на Украине. «В его положении каждый бы поступал так же. А вот зачем Украина принимает ужасающее наказание, этого я не совсем понимаю», — заявил он.

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