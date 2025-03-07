Трамп заявил о понимании действий России на Украине

Трамп заявил, что понимает действия РФ на нынешнем этапе конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе обращения, транслируемого телеканалом Fox News, заявил, что понимает тактику российского лидера Владимира Путина на нынешнем этапе военного конфликта на Украине.

Главе Белого дома задали вопрос, считает ли он, что пауза в передаче США Киеву разведданных и военной помощи играет на руку Путину. «В его положении каждый бы поступал так же. А вот зачем Украина принимает ужасающее наказание, этого я не совсем понимаю», — сказал Трамп.

По его словам, Путин усиливает давление на Вооруженные силы Украины. «В текущей ситуации подобные шаги выглядели бы естественными для любого лидера», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах. Российский лидер говорил, что у него с Трампом всегда были деловые и доверительные отношения.