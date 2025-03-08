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15:01, 8 марта 2025Бывший СССР

Каллас объявила о необходимости усилить поддержку Киева после массированных ударов России

Каллас призвала усиливать поддержку Украины в ответ на удары ВС РФ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала усиливать поддержку Украины в ответ на массированные удары Вооруженных сил (ВС) России. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

Она также заявила, что президент России Владимир Путин якобы не заинтересован в мире. «Путин в очередной раз показывает, что он не заинтересован в мире. Мы должны усилить нашу военную поддержку…», — заявила политик.

Каллас также отметила продолжающиеся массированные ракетные удары по украинским объектам критической инфраструктуры со стороны ВС России.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия стремится достичь мира на Украине «как можно быстрее». По его словам, Москва заинтересована, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство.

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