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18:36, 8 марта 2025Ценности

Стало известно о заблуждениях мужчин и женщин о привлекающей противоположный пол внешности

NYP: Мужчины и женщины заблуждаются о привлекающей противоположный пол внешности
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины заблуждаются на тему черт внешности, которые привлекают противоположный пол. Об этом стало известно из нового исследования PLOS One, результаты которого публикует New York Post (NYP).

Всего в исследовании приняли участие 144 человека, средних возраст которых составил 22 года. Респондентам предложили составить 3D-модели мужского и женского лица, чтобы выяснить, какие особенности внешности представители противоположного пола считают наиболее привлекательным как для краткосрочных, так и для долгосрочных отношений.

«Мы увидели, что и мужчины, и женщины, имеют неверное представление о том, какие черты лица привлекают противоположный пол. Мужчины считали, что женщины предпочитают более мужественные лица, а женщины же полагали, что мужчины предпочитают более женственные лица. На самом деле участники исследования заблуждались», — говорят ученые.

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По словам исследователей, подобные неправильные суждения могут быть вызваны нереалистичными стандартами красоты, установленными обществом как для мужчин, так и для женщин, которые только усугубились с появлением пластической хирургии и искусственного интеллекта.

«Как правило, люди неправильно понимают желания противоположного пола, особенно когда они испытывают неуверенность в своей внешности. Исследование показало, что мужчины и женщины склонны фокусироваться на идеализированных представлениях о красоте», — подытожили эксперты.

В феврале россиянкам назвали привлекающий внимание богачей маникюр.

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