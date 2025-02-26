Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:12, 26 февраля 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянкам назвали привлекающий внимание богачей маникюр

Тренер-технолог Муранова: Французский маникюр привлекает внимание богачей
Мария Винар

Фото: Unsplash

Ведущий тренер-технолог учебного центра сети салонов «Пальчики» Екатерина Муранова назвала россиянкам маникюр, который привлекает внимание богачей. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт указала на минималистичные дизайны, которые включают в себя бежевые, нежно-розовые и приглушенные персиковые оттенки. При этом их можно дополнить золотистыми или серебристыми тонкими полосками, каплями металлизированного лака или эффектом жидкого золота на одном-двух ногтях.

Кроме того, по словам Мурановой, внимание состоятельных мужчин могут привлечь французский маникюр и его вариации. Например, его можно сделать в молочных, карамельных и дымчато-голубых тонах. «Интересный вариант — "омбре френч" с плавными растяжками цвета, которые создают эффект акварели. Такой маникюр выглядит благородно и идеально дополняет деловой или вечерний образ», — отметила она.

Материалы по теме:
«Когда я разделась, он не оценил». Женщины навсегда удалили волосы с тела лазером и пожалели. Почему они хотят их вернуть?
«Когда я разделась, он не оценил». Женщины навсегда удалили волосы с тела лазером и пожалели. Почему они хотят их вернуть?
3 февраля 2025
Люди во всем мире стали выглядеть одинаково. Как интернет отучил нас одеваться стильно?
Люди во всем мире стали выглядеть одинаково. Как интернет отучил нас одеваться стильно?
5 февраля 2025

Вдобавок специалист упомянула полупрозрачные текстуры и дизайн «мыльные ногти», имитирующий прозрачную мыльную пленку с легким радужным переливом. «Такой маникюр особенно привлекает мужчин, которые ценят свежесть, натуральность и не перегруженного деталями эффект "дорогого блеска"» — объяснила собеседница издания.

В то же время Муранова назвала маникюр, который может удешевить образ женщины и отпугнуть мужчину. Так, в списке оказались заостренные и чрезмерно длинные ногти, кислотные цвета, слишком сложные дизайны, а также обилие страз и крупные 3D-элементы.

Ранее бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала самые модные прически на весну и лето.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл цели США на Украине

      В России предложили разрешить повторную выдачу льготной ипотеки при одном условии

      СК раскрыли подробности дела замгубернатора Вологодской области

      Трамп отказался давать Украине значительные гарантии безопасности

      Турист устроил истерику в аэропорту и выронил пакет с кокаином на глазах у таможенников

      Россиянин подменил деньги пенсионерки на бумагу и похитил полтора миллиона рублей

      Познер выступил против возвращения смертной казни в России

      Над Крымом уничтожили несколько украинских БПЛА

      Мужчина подал в суд на кинопрокатчиков за слишком длинную рекламу и выиграл

      «Омерзительная восьмерка» утроила охоту на ВСУ на «дороге смерти» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше