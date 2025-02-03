«Когда я разделась, он не оценил». Женщины навсегда удалили волосы с тела лазером и пожалели. Почему они хотят их вернуть?

Обещание навсегда удалить нежелательные волосы с тела спустя всего несколько процедур не могло оставить равнодушными женщин. Лазерная эпиляция появилась в 1960-х и тут же произвела настоящий фурор, избавив мир от постоянного бритья и буквально облегчив жизнь сотням тысяч клиенток медицинских центров. Не задумываясь о последствиях, молодые девушки массово проходили курс в погоне за безупречно гладким телом и действительно навсегда избавлялись от растительности даже в самых интимных областях. Однако тренды вновь изменились: естественность постепенно вернулась в моду, и многие пожалели о своем решении. Что заставило женщин удалить волосы со всего тела, включая зону бикини, и почему они захотели их вернуть — в материале «Ленты.ру».

Почему женщины начали жалеть о лазерной эпиляции?

«Я начала с линии бикини, затем перешла на бедра, ноги и подмышки. Подмышки были великолепны! Я подсела — это было похоже на зависимость. Мой специалист — ее звали Ольга — убедила меня удалить как можно больше волос. Я бы никогда даже не подумала избавляться от растительности там, где предлагала она, но для нее это было пустяком», — рассказала редактор издания The Cut, американка Дженнифер Салливан. Женщина заявила, что начала делать лазерную эпиляцию в возрасте 20 лет. Сегодня ей уже 50 — таким образом, она оказалась в числе первых адептов процедуры.

Салливан призналась, что в юности, когда у нее еще не было романтических отношений, это казалось ей сексуальным и авантюрным. Более того, сам процесс не вызывал дискомфорта, а результат превосходил все ожидания. Но однажды американка познакомилась с мужчиной, который признался, что ему нравится растительность в зоне бикини, как у женщин 1970-х годов. «Когда я разделась, стало ясно, что он не оценил увиденное. И я впервые задумалась: а что, если человек, с которым я останусь навсегда, тоже возненавидит это? Я посмотрела в зеркало и пожалела, что удалила большую часть лобковых волос», — посетовала Дженнифер.

Рассуждая о старении, журналистка выразила беспокойство по поводу внешнего вида зоны бикини. По ее словам, с годами кожа в этой области тоже теряет свою упругость и эластичность, что становится более заметным из-за отсутствия волос. Более того, «в лысом виде есть что-то детское», и сама мысль, что это может привлекать мужчин, кажется Салливан отвратительной.

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Старение кожи в зоне бикини специалисты связывают с изменением ее структуры. Частое воздействие на волосяные фолликулы может привести к рубцеванию тканей и, как следствие, снижению эластичности кожи, подчеркивает гинеколог сети клиник «Семейная» Наталья Артамонова. Но есть и другие, более серьезные проблемы. Например, фолликулит — воспаление волосяных луковиц, часто приводящее к образованию подкожных болезненных уплотнений, а также снижение местного иммунитета, которое повышает риск инфекций.

«Ко мне нередко обращаются пациентки с жалобами после процедур. Например, одна молодая женщина столкнулась с рецидивирующими воспалениями после электроэпиляции. В зоне бикини появились болезненные узелки, которые постоянно воспалялись. В результате ей потребовалось лечение у дерматолога и гинеколога. Другая пациентка жаловалась на стойкое раздражение и сухость кожи после лазерной эпиляции. Причиной оказалось нарушение микрофлоры и снижение защитного барьера кожи», — поделилась опытом Артамонова.

Кроме того, по мнению Дженнифер Салливан, лобковые волосы подвержены циклу трендов и изменению стандартов красоты — как общественных, так и личных с течением жизни. «Так что, когда люди спрашивают: "Что бы ты сказала себе 25-летней?" Я отвечаю: "Не удаляй лазером свои лобковые волосы". Не делай этого, дорогая. Сделай все остальное — ноги, подмышки. Я настроена оптимистично — это правда облегчит жизнь, и тебе не придется об этом думать. Но оставь немного волос на лобке», — заключает автор материала.

В интимной зоне тоже есть тренды?

«Вообще растительность на ногах и подмышках меня беспокоила всегда. Очень раздражало постоянное бритье — мои волосы темные и растут очень быстро, поэтому бриться приходилось часто. Но вдруг я осознала, что зона бикини меня не сильно беспокоила, от волос я обычно избавлялась только перед отдыхом. Но когда я начала делать эпиляцию, решила удалять волосы и там тоже. А почему — не знаю», — делится российский дизайнер Карина.

Девушка предполагает, что начала ходить на процедуру не по собственному желанию, а на волне тренда Clean girl. При этом, по словам Карины, супруг не видел необходимости в эпиляции и постепенно убедил ее отказаться от курса. В итоге дизайнер продолжила удалять волосы на теле, исключив зону бикини.

Сейчас я понимаю, что не хочу тратить столько денег и сил на интимную эпиляцию, потому что мне проще побриться несколько раз в месяц. Однако здесь все индивидуально — зависит от предпочтений, структуры волос и образа жизни Карина дизайнер

И специалисты соглашаются с девушкой. Натуральность — это новый гламур, утверждает пластический хирург клиники «Семейная» Оксана Решетняк. «Раньше клиентки просили удалить волосы "под ноль", теперь — "оставьте естественную полоску, как у Рианны". Тренды сменились: в моде "софт бикини" (минимальное удаление волос), "винтажные 90-е" (аккуратный треугольник), "лазерный маникюр" (обработка только контуров для идеальной линии бикини», — рассказывает врач.

Картина «Лежащая обнаженная с голубой подушкой», 1917 год Изображение: Amedeo Modigliani

По словам эксперта, волосы в зоне бикини не являются антисанитарией, но если они вызывают раздражение при ношении нижнего белья, эпиляция может стать подходящим решением. «Однако лишь одна из десяти клиенток приходит в кабинет по медицинским показаниям», — добавляет врач.

В свою очередь, Наталья Артамонова объясняет, что глубокие внутренние органы, включая репродуктивную систему, не подвергаются влиянию лазера. Однако есть некоторые нюансы: кожа в интимной зоне очень чувствительная, а воздействие лазерного излучения или электрического разряда — это, по сути, микротравма.

«У некоторых женщин возможны ожоги, воспаление, нарушение местного иммунитета, что может привести к развитию бактериальных или грибковых инфекций. Особенно это касается тех, кто склонен к раздражениям, имеет предрасположенность к герпесу или недавно перенес гинекологическое заболевание», — предупреждает врач.

Кто вернул естественность в моду?

«Пышные густые волосы возвращаются в моду», — заявили журналисты Vogue еще в 2018 году, говоря о растительности в зоне бикини. Шесть лет спустя The Guardian назвал меркин — лобковый парик «а-ля натюрель», имитирующий самую популярную интимную стрижку в истории искусства и моды, — главным аксессуаром сезона весна-лето 2024. Это произошло после показа французского дома Maison Margiela в Париже. Представляя коллекцию Джона Гальяно, модели вышли на подиум в платьях из прозрачного кружева и тюля, из-под которых виднелись меркины из настоящих волос.

Однако это не первый раз, когда интимные парики вызывают ажиотаж в индустрии моды. Например, в 1994 году манекенщица Карла Бруни прошлась по подиуму на шоу Vivienne Westwood в шубе из искусственного меха, которую она распахнула, чтобы продемонстрировать меркин. А в 2014-м марка American Apparel попала в заголовки газет за манекены в нижнем белье, из-под которых торчали соответствующие аксессуары. «Мы создали это, чтобы побудить прохожих исследовать идею сексуальности и комфорта естественной женской формы», — объяснил тогда представитель компании.

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Сегодня меркины широко используются в кино- и телепостановках (например, в исторических драмах, таких как «Бриджертоны»), чтобы воссоздать аутентичную «доэпиляционную» эстетику

В книге Oxford Companion to the Body упоминается, что впервые слово malkin, от которого произошло название парика из лобковых волос, появилось в XV веке. В те времена лобковые волосы считались признаком здоровья и благородства, и секс-работницы, зараженные венерическими инфекциями, начали носить интимные парики, чтобы скрыть бритую область и шрамы.

Давление общества или личный выбор?

«Я даже не задумывалась, почему я так решительно настроена навсегда удалить волосы со своего тела. Я делала это годами, и это был первый раз, когда я начала размышлять, для чего мне это нужно. Речь идет не только о поверхностных причинах вроде гигиены и эстетики, но и о том, откуда вообще взялось ощущение, что я должна избавиться от волос на лобке и подмышках. Делала ли я это для себя, потому что действительно чувствовала себя лучше после бритья? И если это так, то почему я чувствовала себя лучше таким образом? Возможно, потому что мир сказал мне, что это единственный приемлемый вариант для женщины?» — поделилась американский тренер и редактор издания Shape Лорен Маццо.

В конце концов, девушка осознала, что проблема, с которой она боролась, была гораздо серьезнее, чем волоски на теле. По словам американки, лазерная эпиляция оказалась не чем иным, как подчинением «деспотичным стандартам красоты», и в действительности она не хотела избавляться от растительности. Цепляясь за общественные предрассудки, Маццо просто не понимала, что имеет выбор в этом интимном вопросе.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По данным Journal of Cosmetic Dermatology, 78 % женщин считают лазерную эпиляцию зоны бикини необходимым минимумом для уверенности в себе

После нескольких сеансов лазерной эпиляции всего тела тренер решила отказаться от удаления волос в зоне бикини. «Теперь я позволяю тому, что осталось, расти дальше, и должна признать, мне это нравится. Но то, что я вижу, это лишь часть трансформации. Настоящие перемены заключается в моем отношении к растительности на теле. Каждый в праве делать со своим телом все, что захочет: если эпиляция кажется вам подходящей, пройдите курс, но знайте, что это не единственный возможный вариант», — заключила девушка.