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12:21, 8 марта 2025Мир

Технические возможности Европы для замены Киеву помощи США оценили

Шуларик: Европе не хватит технических возможностей для замены Киеву помощи США
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европейским странам не хватит собственных технических возможностей для замены помощи, которую Соединенные Штаты предоставляли Киеву. Об этом заявил президент Кильского института мировой экономики Мориц Шуларик, передает РИА Новости.

«Европа не может производить [зенитно-ракетные] комплексы Patriot для воздушной обороны, у Европы нет спутниковых систем Starlink. (...) Евросоюзу прежде всего нужно устранить пробелы в собственных возможностях», — объяснил Шуларик.

Президент Кильского института мировой экономики также выразил мнение, что Европе следует инвестировать средства в развитие современных и высокотехнологичных систем вооружений.

Ранее стало известно, что Европа не выполняет обязательства по поставкам военной поддержки на Украину. По данным Кильского университета, Киев получил около 67 из 107,4 миллиарда долларов, что составило менее двух третей от обещанной помощи.

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