Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:22, 8 марта 2025Мир

В США рассказали об уничтожении ВСУ в Курской области

Bloomberg: Россия уничтожает ВСУ в Курской области на фоне отказа США от помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Россия уничтожает Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Курском на фоне отказа США от помощи, об этом рассказало американское информационное агентство Bloomberg.

По данным издания, Вооруженные силы (ВС) РФ активизировали наступательные операции в Курской области, оттесняя оттуда украинских военных.

«Российские войска продолжают усиливать наступательные операции в отдельных прифронтовых районах, вероятно, для того, чтобы извлечь выгоду из любых немедленных и долгосрочных последствий прекращения помощи США Украине на поле боя», — отметили журналисты.

Ранее США приостановили поставки военной помощи Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ведет масштабное наступление в Курской области. Штурмовики проникли в Суджу по трубе, через которую подавался газ в Европу

    Трамп резко прервал репортера после вопроса о Маске и Рубио

    В российском городе прогремели взрывы

    Российский «Искандер» поразил замаскированную позицию с РСЗО HIMARS ВСУ

    В США рассказали об уничтожении ВСУ в Курской области

    На Западе раскрыли сигнал Трампа украинцам

    Российские бойцы взяли в плен 8 марта бывшую заключенную из женской роты ВСУ

    Стало известно о неспособности Европы заменить разведывательную помощь США

    Зеленский умолчал о наступлении российских войск в Курской области

    Дима Билан оценил спортивное будущее сына Плющенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше