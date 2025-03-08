В США рассказали об уничтожении ВСУ в Курской области

Bloomberg: Россия уничтожает ВСУ в Курской области на фоне отказа США от помощи

Россия уничтожает Вооруженные силы Украины (ВСУ) под Курском на фоне отказа США от помощи, об этом рассказало американское информационное агентство Bloomberg.

По данным издания, Вооруженные силы (ВС) РФ активизировали наступательные операции в Курской области, оттесняя оттуда украинских военных.

«Российские войска продолжают усиливать наступательные операции в отдельных прифронтовых районах, вероятно, для того, чтобы извлечь выгоду из любых немедленных и долгосрочных последствий прекращения помощи США Украине на поле боя», — отметили журналисты.

Ранее США приостановили поставки военной помощи Украине.