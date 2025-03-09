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05:43, 9 марта 2025Культура

Лидер Pink Floyd дал совет в отношении Трампа

Лидер Pink Floyd Уотерс призвал серьезно относиться к Трампу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Reuters

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что президент США Дональд Трамп непредсказуем. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Уотерс дал совет в отношении Трампа и призвал воспринимать его серьезно, поскольку тот владеет огромной властью.

«Возможно, что США выйдут из НАТО... Кто знает? Никто не знает, потому что Трамп довольно непредсказуем», — сказал лидер группы.

Ранее Уотерс заявил о русофобии на Западе. Он подчеркнул, что эта тенденция «глубоко укоренилась» в политике западных стран. По мнению музыканта, русофобия наблюдается в политике США, Великобритании, ФРГ и Франции.

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