Лидер Pink Floyd дал совет в отношении Трампа

Лидер Pink Floyd Уотерс призвал серьезно относиться к Трампу

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что президент США Дональд Трамп непредсказуем. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Уотерс дал совет в отношении Трампа и призвал воспринимать его серьезно, поскольку тот владеет огромной властью.

«Возможно, что США выйдут из НАТО... Кто знает? Никто не знает, потому что Трамп довольно непредсказуем», — сказал лидер группы.

Ранее Уотерс заявил о русофобии на Западе. Он подчеркнул, что эта тенденция «глубоко укоренилась» в политике западных стран. По мнению музыканта, русофобия наблюдается в политике США, Великобритании, ФРГ и Франции.