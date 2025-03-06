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05:08, 6 марта 2025Культура

Основатель Pink Floyd заявил о русофобии на Западе

Глава Pink Floyd Уотерс: Мир на Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что возможное достижение мирного соглашения по конфликту на Украине вряд ли изменит ситуацию с русофобией. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Уотерс усомнился, что мир на Украине изменит ситуацию с русофобией. Он подчеркнул, что эта тенденция «глубоко укоренилась» в политике Запада. По мнению музыканта, русофобия наблюдается в политике США, Великобритании, ФРГ и Франции.

Ранее Уотерс оценил положение президента Украины Владимира Зеленского фразой «не представляю, что он будет делать». По его мнению, политик находится в очень слабом положении.

До этого Уотерс предрек Зеленскому побег с Украины. Тогда музыкант отметил, что политик изучает расписание рейсов.

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