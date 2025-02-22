Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:57, 22 февраля 2025Бывший СССР

Лидер Pink Floyd оценил положение Зеленского фразой «не представляю, что он будет делать»

Лидер Pink Floyd Уотерс: Зеленский находится в очень слабом положении
Мария Винар
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Rob Grabowski / AP

Британский сооснователь музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс оценил положение президента Украины Владимира Зеленского фразой «не представляю, что он будет делать». Соответствующее интервью приводит телеканал «Россия 1».

В беседе с журналистами музыкант заявил, что он может только предположить действия украинского лидера. По его мнению, Зеленский находится в очень слабом положении.

Собеседник телеканала объяснил, что в 2022 году политик пытался добиться мирного соглашения, но американская сторона не была с ним согласна. Рокер отметил, что с самого начала конфликт на Украине является противостоянием России и «гегемонии США».

Ранее Уотерс предрек Зеленскому побег с Украины. Тогда знаменитость отметил, что в настоящий момент политик изучает расписание рейсов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Объявлен новый тренер сборной России по художественной гимнастике

      Журова отреагировала на смену тренера сборной России по художественной гимнастике

      В НАТО заявили о тестировании техники в боевых условиях на Украине

      Стало известно о нежелании Зеленского подписать соглашение по ископаемым в нынешнем виде

      В Босфорском проливе приостановили движение судов

      Лидер Pink Floyd оценил положение Зеленского фразой «не представляю, что он будет делать»

      В России сократится доля импортного пива

      Роднина рассказала о влиянии санкций на ее жизнь

      Российские войска ударили по крупному логистическому центру ВСУ

      Названы характеристики сбитого Россией украинского истребителя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше