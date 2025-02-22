Лидер Pink Floyd оценил положение Зеленского фразой «не представляю, что он будет делать»

Лидер Pink Floyd Уотерс: Зеленский находится в очень слабом положении

Британский сооснователь музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс оценил положение президента Украины Владимира Зеленского фразой «не представляю, что он будет делать». Соответствующее интервью приводит телеканал «Россия 1».

В беседе с журналистами музыкант заявил, что он может только предположить действия украинского лидера. По его мнению, Зеленский находится в очень слабом положении.

Собеседник телеканала объяснил, что в 2022 году политик пытался добиться мирного соглашения, но американская сторона не была с ним согласна. Рокер отметил, что с самого начала конфликт на Украине является противостоянием России и «гегемонии США».

Ранее Уотерс предрек Зеленскому побег с Украины. Тогда знаменитость отметил, что в настоящий момент политик изучает расписание рейсов.