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10:02, 9 марта 2025Бывший СССР

Над Часовым Яром сбили два бомбивших детский сад украинских гексакоптера «Баба-Яга»

Оператор БПЛА Тони заявил, что ВС РФ сбили FPV-дронами два гексакоптера ВСУ
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сбили над Часовым Яром в Донецкой народной республике (ДНР) два украинских гексакоптера «Баба-Яга», рассказал оператор БПЛА 98-й дивизии ВДВ с позывным «Тони». Военного цитирует РИА Новости.

По словам Тони, пара тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга» проводила разведку и сбрасывала бомбы в районе детского сада в Часовом Яре. Их удалось уничтожить с помощью дронов-камикадзе.

«Наблюдателям с земли удалось их засечь, подняли в воздух FPV-дроны и уничтожили сначала первую, потом вторую "Ягу"», — уточнил оператор.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что ВС России улучшили свои позиции в Часовом Яре. Марочко отметил, что военным удалось выровнять линию боевого соприкосновения на севере и юге города.

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