Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:28, 9 марта 2025Мир

Прервавший речь Трампа конгрессмен пообещал сделать это снова

Конгрессмен Грин готов прервать речь Трампа снова, если ситуация не изменится
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Конгрессмен-демократ Эл Грин, прервавший речь президента США Дональда Трампа во время его выступления перед Конгрессом, в эфире CNN пообещал сделать это снова, если ситуация не изменится.

«Если обстоятельства останутся прежними, то я буду вынужден сделать это снова», — подчеркнул политик.

Грин пояснил, что прервал Трампа в знак протеста против сокращения государственной медицинской программы Medicaid. Он также заявил о готовности принять последствия своего поступка.

В ночь на 5 марта Грина выгнали из зала из-за попытки сорвать выступление Трампа. Политик во время речи главы Белого дома поднялся с места и заявил, что у того нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин проигнорировал эту просьбу.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев в очередной раз пообещал ударить по Крымскому мосту. В России ответили поговоркой

    Украинских военных обвинили в запугивании жителей Харьковской области

    В аэропортах трех российских городов ввели ограничения на полеты

    В Германии рассказали о проблемах с украинскими беженцами

    Митрошина легализовала деньги через покупку недвижимости в Москве

    На Украине выяснили отношение граждан ко Дню Победы и Дню труда

    Солист «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за прав на фонограммы

    Назван средний размер военной пенсии после индексации

    Прервавший речь Трампа конгрессмен пообещал сделать это снова

    В США заявили о постоянном превосходстве России в противостоянии с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше