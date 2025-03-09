Прервавший речь Трампа конгрессмен пообещал сделать это снова

Конгрессмен Грин готов прервать речь Трампа снова, если ситуация не изменится

Конгрессмен-демократ Эл Грин, прервавший речь президента США Дональда Трампа во время его выступления перед Конгрессом, в эфире CNN пообещал сделать это снова, если ситуация не изменится.

«Если обстоятельства останутся прежними, то я буду вынужден сделать это снова», — подчеркнул политик.

Грин пояснил, что прервал Трампа в знак протеста против сокращения государственной медицинской программы Medicaid. Он также заявил о готовности принять последствия своего поступка.

В ночь на 5 марта Грина выгнали из зала из-за попытки сорвать выступление Трампа. Политик во время речи главы Белого дома поднялся с места и заявил, что у того нет мандата. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон попросил соблюдать порядок, однако Грин проигнорировал эту просьбу.

Президент России Владимир Путин, комментируя политику Трампа, отмечал, что тот имеет свои представления о том, «что такое хорошо, что такое плохо, в том числе в гендерной политике» и других вопросах.