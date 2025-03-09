Стало известно о прекращении США технической поддержки истребителей F-16 на Украине

Forbes: США прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине

Белый дом распорядился о прекращении технической поддержки истребителей F-16 производства США, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом стало известно изданию Forbes.

Отмечается, что данное решение угрожает лишить Военно-воздушные силы Украины «важнейших контрмер». В то же время, в распоряжении ВСУ остаются истребители Dassault Mirage 2000 французского производства, указывают авторы материала.

6 марта в Пентагоне заявили о вступлении в силу решения о приостановке поставок Украине всех видов военной помощи США. Решение о паузе в поставках коснулось оружия, которое уже находилось на пути в страну.