Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:33, 9 марта 2025Мир

Стало известно о прекращении США технической поддержки истребителей F-16 на Украине

Forbes: США прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Белый дом распорядился о прекращении технической поддержки истребителей F-16 производства США, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом стало известно изданию Forbes.

Отмечается, что данное решение угрожает лишить Военно-воздушные силы Украины «важнейших контрмер». В то же время, в распоряжении ВСУ остаются истребители Dassault Mirage 2000 французского производства, указывают авторы материала.

6 марта в Пентагоне заявили о вступлении в силу решения о приостановке поставок Украине всех видов военной помощи США. Решение о паузе в поставках коснулось оружия, которое уже находилось на пути в страну.

    Обсудить
    Последние новости

    Медведев дал совет Макрону

    Раскрыта судьба военной помощи США Украине после сделки по минералам

    Фитнес-тренер рассказал о правильном питании до спортивной нагрузки

    Пассажиры самолета провели 10 часов в небе зря из-за переполненных туалетов

    В МИД Венгрии высказались о заявлении в поддержку Украины на саммите ЕС

    Фон дер Ляйен назвала объем уходящих за пределы ЕС трат на оборону

    Российские военные спасли кота из-под пуль в зоне СВО

    Убийца главы района Алтайского края умер в больнице

    Звезда телешоу раскрыл полученный больше 20 лет назад на ТВ совет

    Стало известно о прекращении США технической поддержки истребителей F-16 на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше