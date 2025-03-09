В Нижегородской области спасли двоих провалившихся под лед на Волге рыбаков

В Нижегородской области двое рыбаков провалились под лед на Волге. Информация об этом происшествии опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что двое рыбаков на мотобуксировщике ушли под лед в акватории реки Волга в Воротынском округе Нижегородской области. На помощь им пришли спасатели из Васильсурска. Они спасли пострадавших и доставили на берег на судне на воздушной подушке.

В медицинской помощи любители рыбалки не нуждались. Мотобуксировщик, на котором они передвигались по тонкому льду, затонул.

В пресс-службе МЧС России по региону предупредили: лед каждый все более опасен, поскольку на улице плюсовая температура.

Ранее сообщалось, что школьница погибла после того, как провалилась под лед в подмосковных Химках. 12-летняя девочка вместе с подругой вышла на лед в парке Толстого днем в субботу, 8 марта.