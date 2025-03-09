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13:33, 9 марта 2025Россия

В Нижегородской области двое рыбаков провалились под лед

В Нижегородской области спасли двоих провалившихся под лед на Волге рыбаков
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Нижегородской области двое рыбаков провалились под лед на Волге. Информация об этом происшествии опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что двое рыбаков на мотобуксировщике ушли под лед в акватории реки Волга в Воротынском округе Нижегородской области. На помощь им пришли спасатели из Васильсурска. Они спасли пострадавших и доставили на берег на судне на воздушной подушке.

В медицинской помощи любители рыбалки не нуждались. Мотобуксировщик, на котором они передвигались по тонкому льду, затонул.

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В пресс-службе МЧС России по региону предупредили: лед каждый все более опасен, поскольку на улице плюсовая температура.

Ранее сообщалось, что школьница погибла после того, как провалилась под лед в подмосковных Химках. 12-летняя девочка вместе с подругой вышла на лед в парке Толстого днем в субботу, 8 марта.

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