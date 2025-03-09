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17:13, 9 марта 2025Силовые структуры

Задержанный за хулиганство в Москве мужчина попал под статью о госизмене

ТАСС: Задержанный за хулиганство в Москве мужчина попал под статью о госизмене
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Молодому человеку, который был задержан за хулиганство на северо-востоке Москвы, предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы, с которыми агентству удалось ознакомиться.

Согласно материалам, в один из дней уроженец Казахстана по фамилии Афимин нецензурно выражался во дворе жилого дома в столице. Прибывшие на место полицейские задержали его, а суд отправил злоумышленника под арест на десять суток. После этого мужчина еще два раза попадался за мелкое хулиганство, и во время одного из сроков в отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 («Госизмена») УК РФ.

Афимин был арестован судом на время проведения следствия. Другие подробности дела не уточняются.

Ранее Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор местному жителю Максиму Мотовилову за госизмену и покушение на контрабанду опасных веществ.

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