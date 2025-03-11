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19:46, 11 марта 2025Ценности

Голубь стал звездой показа Chanel

WWD: Голубь на подиуме показе Chanel попал на видео и стал звездой соцсетей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Голубь стал звездой показа французского бренда Chanel на Неделе моды в Париже. Ролик публикует издания WWD в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенных в соцсетях кадрах видно, как птица ходит по подиуму, привлекая внимание гостей дефиле. Посетители шоу принялись снимать голубя и комментировать его присутствие на мероприятии. Кроме того, в сеть попало видео, где та же птица сидит в первом ряду прямо во время финала показа.

Ранее актер Марк Эйдельштейн появился на показе в Париже и вызвал ажиотаж в сети. 23-летняя знаменитость рассказал репортерам о своих впечатлениях от шоу Balenciaga и восхитил зрителей своим внешним видом и речью.

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