Голубь стал звездой показа Chanel

WWD: Голубь на подиуме показе Chanel попал на видео и стал звездой соцсетей

Голубь стал звездой показа французского бренда Chanel на Неделе моды в Париже. Ролик публикует издания WWD в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных в соцсетях кадрах видно, как птица ходит по подиуму, привлекая внимание гостей дефиле. Посетители шоу принялись снимать голубя и комментировать его присутствие на мероприятии. Кроме того, в сеть попало видео, где та же птица сидит в первом ряду прямо во время финала показа.

Ранее актер Марк Эйдельштейн появился на показе в Париже и вызвал ажиотаж в сети. 23-летняя знаменитость рассказал репортерам о своих впечатлениях от шоу Balenciaga и восхитил зрителей своим внешним видом и речью.