Курс доллара упал

Во время торгов во вторник, 11 марта, курс доллара на международном рынке Форекс упал ниже 85 рублей. Стоимость американской валюты опускалась на 3,01 процента, свидетельствуют данные торгов. Это минимальный уровень с начала августа 2024 года.
Аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев отметил, что укреплению рубля способствует активный рост облигаций федерального займа (ОФЗ): они привлекают иностранных инвесторов, которые конвертируют валюту в рубли и таким образом увеличивают предложения на рынке. Кроме того, на руку национальной валюте играет и рост чистых продаж иностранной валюты российскими экспортерами: в феврале они увеличились до 12,4 миллиарда долларов (плюс 25 процентов к январю).
Кроме того, много зависит и от геополитики. Американские банки, в том числе Goldman Sachs и JPMorgan, стали предлагать клиентам способы заработать на потеплении отношений США и России.
В последнее время растет спрос на беспоставочные форвардные деривативы. Это безопасно, поскольку подобная операция разрешена западными санкциями: в ней нет физических российских активов и не участвуют граждане России. Сейчас такие деривативы остаются почти единственным простым инструментом, позволяющим заработать на росте рубля без санкционных рисков. А рубль с начала года заметно укрепился, почти на 20 процентов опередив другие валюты.