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17:13, 11 марта 2025Экономика

Россиян предупредили о юридических лазейках при мошенничестве с жильем

Эксперт по жилью Крючкова: Оставлять документы на квартиру в залог рискованно
Виктория Клабукова

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom  

Аферисты могут провести сделку с чужой квартирой без ведома собственника. Какими юридическими лазейками могут воспользоваться мошенники, «Газете.Ru» рассказала специалист по доходной недвижимости, методолог Юлия Крючкова.

Чаще всего жилищные аферисты прибегают к подделке документов. Получив доступ к персональным данным жертвы, они создают фальшивую доверенность или паспорт, предоставляют их в Росреестре и оформляют продажу или дарение. Также сделку проводят лично через МФЦ или подают дистанционно.

Кроме того, по наблюдениям Крючковой, махинаторы нередко используют в своих схемах «технических собственников». Владельцами они являются лишь номинально, по документам — обычно на эту роль берут малообеспеченных граждан, люмпенов или иностранцев. Через таких подставных лиц мошенники перепродают жилплощадь, поделилась эксперт.

Помимо этого, рискованно оставлять документы на квартиру в залог или давать их в распоряжение третьим лицам без присмотра. Если вы узнаете, что ваше жилье переоформили на другого человека, следует немедленно заявить в правоохранительные органы. Одновременно с этим нужно подать в суд иск о признании сделки недействительной — в качестве доказательства можно предъявить чеки, квитанции, свидетельства о праве собственности и свидетельские показания.

В целях профилактики лучше регулярно проверять выписки из ЕГРН. Это можно сделать через сайт Росреестра или в МФЦ. Также можно установить запрет на регистрацию сделок с недвижимостью без личного присутствия хозяина. На сайте Росреестра можно подключить систему уведомлений для информирования о любых действиях с вашей собственностью. Страховка также поможет минимизировать убытки в случае мошенничества, а при оформлении сделок необходимо работать с проверенными юристами и риелторами.

Ранее россиянам рассказали, как распознать фальшивые квитанции за «коммуналку». Одним из таких признаков является несвоевременное появление платежки — как правило, настоящие квитанции рассылают примерно в одно и то же время, в период с 1 по 5 число каждого месяца.

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