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20:40, 11 марта 2025Силовые структуры

Москвич приехал в другой регион России и поджог там станцию сотовой связи

В Пензенской области задержали москвича за поджог станции сотовой связи
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Пензенской области сотрудники силовых структур задержали мужчину, подозреваемого в поджоге станции сотовой связи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По данным ведомства, все произошло в начале года. 39-летний житель Московского региона приехал в Пензенскую область и снял дом в селе Ива. В начале февраля он решил устроить поджог на станции сотовой связи — для этого мужчина взял газовый баллон и кусок ткани, пробрался на территорию станции и поджег контейнер с телекоммуникационным оборудованием.

В результате действий злоумышленника операторы сотовой связи потеряли 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Фигурант находится под стражей.

Ранее в Удмуртии трех подростков арестовали по делу о диверсии за поджог вышки сотовой связи.

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