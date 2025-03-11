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07:48, 11 марта 2025Силовые структуры

Полиция задержала россиянина с пятью видами наркотиков и тремя боевыми пистолетами

В Мурманске МВД задержало оборудовавшего схрон с наркотиками и оружием мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Мурманске полиция задержала 40-летнего наркодилера. Об этом во вторник, 11 марта, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, в гараже у мужчины нашли схрон, а в нем порядка 60 свертков с пятью видами наркотиков: героин, метадон, а-PVP, марихуана и мефедрон. Общая масса изъятого свыше 15 килограмм. В помещении нашлись три пистолета, два из которых были оснащены глушителями. Экспертиза показала, что оружие пригодно к стрельбе и является боевым.

Оперативники полагают, что дилер приобрел крупную партию наркотиков оптом, чтобы в дальнейшем мелкими партиями реализовывать их на территории региона.

Ранее в Калужской области задержали организатора крупной нарколаборатории.

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