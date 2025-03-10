В российском регионе полицейские задержали организатора крупной нарколаборатории

В Калужской области задержали организатора крупной нарколаборатории

В Калужской области задержали организатора крупной нарколаборатории. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

По данным ведомства, мужчина установил камеры наблюдения вокруг приобретенного дома в деревне Папино и организовал внутри нарколабораторию. Сотрудники полиции выявили и пресекли его противозаконную деятельность, организатор задержан.

При осмотре были обнаружены кристаллические вещества и жидкости объемом около 12 тысяч литров, прекурсоры, лабораторное оборудование и другие предметы. Результаты экспертизы подтвердили, что изъятое является наркотическим средством метилэфедрон общей массой более 227 килограммов. Что составляет более 450 тысяч доз. Производительность ликвидированной лаборатории составляла около 100 килограммов наркотика в месяц.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в российском регионе.

