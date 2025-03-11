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09:00, 11 марта 2025Силовые структуры

Пытавшаяся заработать на криптобирже россиянка поверила аферистке и потеряла миллионы

В Москве задержали аферистку, обманувшую россиянку на 5 миллионов рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Москве задержали подозреваемую в мошенничестве 28-летнюю россиянку. Об этом во вторник, 11 марта, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По данным источника издания, некоторое время назад аферистка предложила помощь пытавшейся заработать на криптобирже россиянке. После заключения договора об оказании финансовых услуг и доверенности потерпевшая передала подозреваемой пять миллионов рублей. Девушка не стала выполнять условия договора, а просто украла деньги.

После задержания подозреваемая во всем созналась. По решению суда на время расследования ее отправили в СИЗО.

В Астрахани суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима бывшего главу города Олега Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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