Пытавшаяся заработать на криптобирже россиянка поверила аферистке и потеряла миллионы

В Москве задержали аферистку, обманувшую россиянку на 5 миллионов рублей

В Москве задержали подозреваемую в мошенничестве 28-летнюю россиянку. Об этом во вторник, 11 марта, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По данным источника издания, некоторое время назад аферистка предложила помощь пытавшейся заработать на криптобирже россиянке. После заключения договора об оказании финансовых услуг и доверенности потерпевшая передала подозреваемой пять миллионов рублей. Девушка не стала выполнять условия договора, а просто украла деньги.

После задержания подозреваемая во всем созналась. По решению суда на время расследования ее отправили в СИЗО.

В Астрахани суд приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима бывшего главу города Олега Полумордвинова по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере.