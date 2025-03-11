Цели Украины в переговорах с США назвали

NYT: Целью Украины на переговорах станет замедление поворота США к России

Замедление поворота США к России станет целью Украины на переговорах. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на слова аналитиков и бывших украинских чиновников.

Как рассказала аналитик британского Королевского института международных отношений Орыся Луцкевич, проблемой для Киева является то, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп находятся в равных позициях. «Зеленский ничего не может сделать. Украина готова идти на компромисс, но не капитулировать. Я не вижу лидера Украины, который хотел бы быть дружественным Трампу и Путину», — отметила она.

При этом бывший министр обороны республики Андрей Загороднюк предположил, что Киев навряд ли пойдет на уступки в ходе переговоров, вместо этого настаивая на создании механизма принуждения к прекращению огня. По его словам, у России будет больше возможностей для восстановления своей армии после паузы в боевых действиях.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина должна отказаться от части территории для достижения соглашения о мире. По его словам, Это единственный способ положить конец конфликту на территории страны.