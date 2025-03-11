Focus: Зеленский боится потерять власть на Украине после завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего боится потерять свою власть по завершении конфликта и после подписания мирного сошлашения с Россией. Главный страх украинского лидера раскрыл со ссылкой на специалиста по Восточной Европе Александра Либмана немецкий журнал Focus.

Эксперт полагает, что Зеленский столкнется с большими трудностями на предстоящих выборах, поскольку он все еще не выполнил обещания, данные народу Украины, многие из этих целей не были достигнуты.

Также Либман считает, что действующий президент может оставаться у власти только до тех пор, пока продолжается вооруженное противостояние с РФ. «Война ведет к беспрецедентной для Украины концентрации власти в руках Зеленского. Речь идет и о контроле над СМИ. Окончание войны будет означать и конец этой концентрации власти», — резюмировал он.

Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что разведка США в течение продолжительного времени подозревает Зеленского в причастности к группе политических и военных лидеров республики, «выкачивающих» миллионы долларов помощи от западных союзников. Вашингтон требует от ЕС воздержаться от дальнейшей военной помощи Украине и выдачи денег на ее восстановление, пока Зеленский остается у власти.