В Москве у первого секретаря представительства Евросоюза в России украли сумку с деньгами

РИА Новости: В Москве у секретаря представительства ЕС украли сумку с ₽400 тыс.

В центре Москвы неизвестный украл сумочку первого секретаря представительства Евросоюза в России, оставленную на скамейке. Об этом сообщает РИА Новости.

Кража произошла 9 марта в районе Пречистенки. Женщина забыла на скамейке сумочку бренда Furla стоимостью 10 тысяч рублей. В ней находились 435 тысяч рублей наличными, наушники и личные вещи. Забытую вещь взял неизвестный, которого сейчас разыскивает полиция.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

10 марта сообщалось, что в Приморском крае неизвестный проник в банк и похитил сейф без ценностей.