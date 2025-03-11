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15:57, 11 марта 2025Силовые структуры

В Москве у первого секретаря представительства Евросоюза в России украли сумку с деньгами

РИА Новости: В Москве у секретаря представительства ЕС украли сумку с ₽400 тыс.
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В центре Москвы неизвестный украл сумочку первого секретаря представительства Евросоюза в России, оставленную на скамейке. Об этом сообщает РИА Новости.

Кража произошла 9 марта в районе Пречистенки. Женщина забыла на скамейке сумочку бренда Furla стоимостью 10 тысяч рублей. В ней находились 435 тысяч рублей наличными, наушники и личные вещи. Забытую вещь взял неизвестный, которого сейчас разыскивает полиция.

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

10 марта сообщалось, что в Приморском крае неизвестный проник в банк и похитил сейф без ценностей.

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