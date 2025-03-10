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07:45, 10 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе неизвестный похитил из банка сейф без ценностей

В Приморье мужчина ночью проник в банк и похитил сейф без ценностей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

В Приморском крае неизвестный проник в банк и похитил сейф без ценностей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, ночью 9 марта мужчина в маске зашел в отделение банка в селе Ракитное Дальнеченского района. Он не смог получить доступ в хранилище, поэтому взял закрытый металлический сейф и скрылся. Внутри сейфа не было ничего ценного. Позже похититель вернулся с монтировкой в банк, чтобы найти деньги. Он стал открывать почтовые ящики в фойе. Однако украсть наличные у него так и не получилось.

Возбуждено дело по статье о покушении на кражу в особо крупном размере. Сейчас правоохранители устанавливают личность мужчины.

Ранее в Ленинградской области по пять лет условного срока дали ворам-домушникам, укравшим из квартиры ценности на 12 миллионов рублей.

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