В суд направлено уголовное дело в отношении хозяина Черкизовского рынка

В Москве в суд направлено уголовное дело хозяина Черкизовского рынка Исмаилова

В Москве направлено в суд уголовное дело хозяина Черкизовского рынка Исмаилова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Он обвиняется по статьям 30, 105 («Покушение на убийство двух лиц по найму, совершенное организованной группой»), 33, 30, 105 («Пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), 105 («Убийство по найму, совершенное организованной группой») УК РФ.

По данным следствия, в декабре 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, которые арендовали участки на территории Черкизовского рынка в Москве, возник конфликт на почве денежных вопросов. В связи с этим Исмаилов поручил своему охраннику Эльдукаеву найти людей, которые за вознаграждение будут готовы расправиться с Гуршумовым и людьми с ним.

Обвиняемый в составе организованной группы предложил неустановленным лицам совершить это преступление. В результате 23 декабря 1996 года неизвестный, находясь в подъезде жилого дома на улице Щербаковской, произвел не менее семи выстрелов из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из них получил тяжелые ранения, второй ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме этого, в 2006 году Исмаилов на фоне личных неприязненных отношений к эстрадному исполнителю Аврааму Руссо, который отказался от покровительства, решил с ним расправиться. Для этого он нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. 19 августа 2006 года Демкин возле одного из домов на улице Плющиха произвел не менее шести выстрелов из автомата в Руссо и его охранника, находившихся в автомобиле. Артист получил ранение. Закончить преступный умысел сообщникам не удалось из-за своевременного оказания медицинской помощи.

Джура и Трясников ранее осуждены за пособничество, дело в отношении Демкина прекращено из-за его ухода из жизни. Исмаилов находится в международном розыске, уголовное дело в отношении него и других соучастников продолжается.

Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что двое россиян получили сроки по делу о покушении на Авраама Руссо.