Двое россиян получили сроки по делу о покушении на Авраама Руссо

Хамовнический суд Москвы осудил двух россиян по делу о покушении на Авраама Руссо

В Москве на основании обвинительного вердикта присяжных вынесен приговор по уголовному делу о покушении на убийство Авраама Руссо и его охранника. Об этом в пятницу, 23 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Хамовнический суд столицы приговорил россиянина Виталия Джуру к девяти годам колонии строгого режима, его подельника Алексей Трясников к 12 годам. Суд частично удовлетворил гражданский иск Руссо на один миллион рублей. Продолжается расследование в отношении организатора преступления — скрывающегося за рубежом Тельмана Исмаилова.

По данным следствия, в 2006 году коммерсант Тельман Исмаилов решил убить Авраама Руссо из-за того, что тот отказался от его личного покровительства. Найти исполнителей убийства должен был охранник Исмаилова, он нанял Демкина, Джуру и Трясникова.

Для реализации плана Демкин купил автомат Калашникова и патроны к нему, а Джура и Трясников — мобильные телефоны для связи между собой и получения данных о местоположении жертвы. В августе 2006 года Демкин не менее шести раз выстрелил в Руссо и охранника. Певец получил четыре ранения левого бедра, Демкин выбросил оружие и скрылся. Довести свой преступный умысел до конца соучастникам не удалось — потерпевшему своевременно оказали медпомощь.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, доказательства причастности Демкина появились только в 2020 году, а затем были установлены его пособники. Сам Демкин скончался в 2014 году.

