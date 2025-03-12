Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:36, 12 марта 2025Из жизни

Мужчина тайно сделал дубликаты ключей от квартир десятков незнакомых девушек

В Японии мужчина тайно проник в квартиры десятков незнакомых девушек
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Мужчину из Японии назвали «сумасшедшим демоном-дубликатором» за то, что он тайно скопировал десятки ключей от квартир незнакомых женщин. Об этом пишет South China Morning Post.

34-летнего офисного служащего Рету Мияхару арестовали в Токио в канун Нового года. Это произошло после того, как он проник в квартиру незнакомой девушки и около двух часов смотрел ее телевизор. Позже выяснилось, что Мияхара увидел хозяйку квартиры в кафе, где она работала официанткой. После этого он подсмотрел код для входа в подсобное помещение, проник туда, нашел ее личные вещи, узнал ее имя и адрес из водительского удостоверения, а затем запомнил производителя и серийный номер ключа от квартиры.

В Японии некоторые ключи легко скопировать с помощью онлайн-сервисов, если предоставить подробную информацию. Мияхара сделал дубликат и в течение двух месяцев регулярно приходил в квартиру девушки и перебирал ее личные вещи.

Материалы по теме:
«С виду такой добрый и приятный человек» Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
«С виду такой добрый и приятный человек»Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
3 апреля 2021
Убийца-хамелеон. Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
Убийца-хамелеон.Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
31 июля 2021

«Я часто заходил к ней домой. Там очень чисто и светло, и мне хотелось подышать воздухом ее дома», — признался он после ареста. 31 декабря он в очередной раз заглянул в гости к жертве и, заметив, что пропал ее чемодан, решил, что она уехала из города. Именно тогда его и поймали.

В сумке Мияхары нашли еще пять ключей от разных квартир. Он признался, что всего сделал не меньше 20 ключей. Каждый раз он использовал одну и ту же схему: находил симпатичную девушку среди сотрудниц кафе и ресторанов и копировал их ключи.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сталкер отправил жертве слепок своего пениса в качестве подарка. Мужчину отправили в тюрьму за преследование женщины.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

    Западным брендам поставили условие возвращения в Россию

    В России оценили последствия отказа Москвы от прекращения огня на Украине

    Турист решил вывезти из Таиланда десятки килограммов марихуаны и попался в аэропорту

    Мужчина тайно сделал дубликаты ключей от квартир десятков незнакомых девушек

    Кадыров показал кадры с устроившими привал в газопроводе под Суджей российскими бойцами

    Южнокорейский производитель машин начал продажи в России

    Холодец оказался способен разрушить симпатию между россиянами

    Женщин предупредили о смертельной опасности нового тренда с тюльпанами

    Российские военные ударили по судну с боеприпасами для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше