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12:47, 12 марта 2025Россия

Офицер запаса дал прогноз развития ситуации в Курской области после взятия Суджи

360.ru: После отступления ВСУ из Суджи боевые действия перенесутся на Украину
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

После отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Суджи боевые действия перенесутся в Сумскую область Украины. Такой прогноз развития ситуации в Курской области дал офицер спецназа ДНР в запасе соучредитель общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин, пишет 360.ru.

По его словам, на данный момент солдаты ВСУ массово покидают не только Суджу, но и другие населенные пункты российского приграничья. Матюшин отмечает, что в первую очередь Курскую область покидают наиболее боеспособные части, которые без отдыха перекидывают на другие направления.

«В скором времени полный выход украинских войск произойдет. Это может быть как через несколько дней, так и через полторы недели», — заявил он, предположив, что после этого боевые действия перенесутся в Сумскую область, что, по его мнению, даст противнику более удлиненную линию фронта уже на своей территории.

Ранее на центральной площади города Суджа в Курской области подняли российский флаг. В сети появились кадры с военными РФ на Советской площади.

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