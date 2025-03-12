Стало известно о возможном наказании надругавшихся над второклассницей школьников

Снимавших видео с надругательством над девочкой под Новосибирском могут посадить

Подростков, снимавших под Новосибирском видео с надругательством над второклассницей, могут посадить. О таком возможном наказании заявил адвокат из Новосибирской области Денис Садовский, передает портал Ngs.ru.

Российский юрист пояснил, что родителей мальчиков, которые произвели развратные действия над ребенком, могут привлечь к административной ответственности.

По словам Садовского, в связи с тем, что возраст уголовной ответственности за подобные преступления наступает с 14 лет, мальчиков, надругавшихся над ученицей, не привлекут к уголовной ответственности.

«Старшеклассники, снимавшие видео, если они достигли 14-летнего возраста, и будет установлена их активная роль в преступлении, например, подстрекательство, могут быть привлечены к уголовной ответственности», — порассуждал эксперт.

Адвокат допустил, что к уголовной ответственности могут привлечь и педагогов школы по статье о «Халатности». Однако это произойдет только в том случае, если удастся доказать, что преступление было совершено на территории школы.

О надругательстве над второклассницей из Новосибирской области стало известно в начале марта. Знакомые с ситуацией жители рассказали, что у здания образовательного учреждения двое мальчиков 9–12 лет надругались над девочкой, которая учится в этой же школе. Пострадавшей примерно 7–8 лет.