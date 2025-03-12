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23:34, 11 марта 2025Мир

Трамп допустил полное прекращение огня на Украине в ближайшие дни

Трамп выразил надежду на полное прекращение огня на Украине в ближайшие дни
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kool C / Unsplash

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что режим прекращения огня на Украине вступит в силу в течение ближайших нескольких дней. Слова американского лидера передает РИА Новости.

«Я хотел бы увидеть [прекращение огня]», — отметил Трамп.

Политик подчеркнул, что завтра, 12 марта, планируется «большая встреча» с Россией, на которой он надеется увидеть «отличные обсуждения».

Украина на переговорах в Джидде согласилась на предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Уточняется, что режим может быть продлен, если стороны на это согласятся. Вашингтон в ответ на это принял решение возобновить поставки военной помощи Киеву.

Российский президент Владимир Путин ранее сообщал, что готов к переговорам с украинской стороной по урегулированию конфликта.

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