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22:37, 11 марта 2025Мир

Трамп заявил о готовящейся встрече представителей США и России по Украине

Трамп сообщил, что представители США и России встретятся 11 или 12 марта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с представителями России. Они пройдут либо позднее 11 марта, либо 12 марта, передает его слова агентство Reuters.

«Встреча между США и Россией состоится либо позднее во вторник, либо в среду», — говорится в сообщении агентства.

Украина на переговорах в Саудовской Аравии выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Уточняется, что режим может быть продлен по согласию сторон. В связи с этим Вашингтон принял решение возобновить военную помощь Киеву.

Президент России Владимир Путин заявлял, что готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине с Владимиром Зеленским.

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