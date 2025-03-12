Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:25, 12 марта 2025Бывший СССР

Украинские энергетики потеряли миллионы долларов из-за сокращения USAID

USAID расторг грантовое соглашение с Украиной на поддержку сектора энергетики
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Федеральное агентство по международному развитию США (USAID) расторгло грантовое соглашение с фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте международной организации Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы.

«27 февраля Секретариат Энергетического сообщества получил официальное уведомление от USAID о расторжении Грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов США», — сообщается на сайте организации.

Уточняется, что прекращение этого гранта сократит доступные средства для закупки необходимого оборудования в пользу энергетического сектора Украины. В 2023 и 2024 годах USAID выделял на эту инициативу 25 и 50 миллионов долларов соответственно.

Ранее стало известно, что высокопоставленный член из USAID приказал сотрудникам собраться в штаб-квартире организации для «круглосуточной» работы по уничтожению документов. Поручение было направлено по электронной исполнительного руководства организации.

    Обсудить
    Последние новости

    «Путин, вероятно, согласится». На Западе раскрыли, как Россия может ответить на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

    Призыв Трампа к переговорам назвали обманом

    В Москве «КамАЗ» на скорости протаранил несколько легковых автомобилей и попал на видео

    Россиянин похитил две бутылки спиртного, избил сотрудника супермаркета и попал на видео

    Крупнейший производитель роботов-пылесосов предсказал свое закрытие

    Турист решил сделать селфи на краю скалы и прослыл идиотом

    Звезду «Мастера и Маргариты» заподозрили в беременности

    Россиян предупредили об опасности поста для зубов

    В Европе назвали Россию главной угрозой

    Алаудинов заявил о попавших в плен в Курской области бойцах «Ахмата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше