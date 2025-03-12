Украинские энергетики потеряли миллионы долларов из-за сокращения USAID

USAID расторг грантовое соглашение с Украиной на поддержку сектора энергетики

Федеральное агентство по международному развитию США (USAID) расторгло грантовое соглашение с фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов. Об этом сообщается на официальном сайте международной организации Энергетического сообщества Юго-Восточной Европы.

«27 февраля Секретариат Энергетического сообщества получил официальное уведомление от USAID о расторжении Грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов США», — сообщается на сайте организации.

Уточняется, что прекращение этого гранта сократит доступные средства для закупки необходимого оборудования в пользу энергетического сектора Украины. В 2023 и 2024 годах USAID выделял на эту инициативу 25 и 50 миллионов долларов соответственно.

Ранее стало известно, что высокопоставленный член из USAID приказал сотрудникам собраться в штаб-квартире организации для «круглосуточной» работы по уничтожению документов. Поручение было направлено по электронной исполнительного руководства организации.