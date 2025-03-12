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12:42, 12 марта 2025Россия

В Кремле прокомментировали ситуацию в Судже

Песков о ситуации в Курской области: Динамика хорошая
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Динамика развития ситуации в Курской области хорошая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений о восстановлении контроля над городом. Cлова представителя Кремля приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

С начала марта российские войска активно продвигаются в приграничном регионе.

«Мы внимательно следим за всей информацией, которая идет от наших военных», — добавил пресс-секретарь.

За несколько минут до обнародования комментария Пескова Минобороны России отчиталось об итогах очередных суток наступления в Курской область. Министерство сообщило об освобождении пяти населенных пунктов: Казачьей Локни, 1-го и 2-го Княжего, Замостья и Мирного. Об установлении контроля над Суджей в военном ведомстве не сообщили.

ЖЗЛ
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