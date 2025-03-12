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12:50, 12 марта 2025Силовые структуры

В Москве ФСБ задержала бывшего сотрудника МВД

В Москве ФСБ задержала экс-главу управления на транспорте МВД России по ПФО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника Управления на транспорте МВД России по приволжскому федеральному округу (ПФО) генерал-майора Александра Бережного. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, в 2023 году подозреваемый приказал принять невыполненные работы по ремонту здания полиции. Кроме того, он поставил на учет по подложным документам служебный катер и пользовался им в личных целях.

Отмечается, что на должность главы управления на транспорте МВД России по ПФО Бережной был назначен в 2017 году. Осенью 2024 года он покинул эту должность.

Ранее в Курске возбудили дело против полицейского о получении взятки.

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