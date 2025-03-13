Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 13 марта 2025Мир

Франция сообщила о готовности 15 стран предоставить Украине гарантии безопасности

Глава МО Франции Лекорню: 15 стран готовы дать Украине гарантии безопасности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Около 15 государств выразили готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, Великобритании, Германии, Польши и Италии сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«Главы генштабов начали разрабатывать гипотезы, чтобы в кратко- или среднесрочной перспективе представить их политическим лидерам, по вопросу, какова может быть архитектура безопасности для долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня», — заявил он.

Лекорню добавил, что в настоящий момент «порядка 15 государств» продемонстрировали заинтересованность в том, чтобы продолжать этот процесс.

Ранее глава Минобороны Франции заявил, что Париж не примет демилитаризацию Украины в рамках урегулирования конфликта с Россией. Министр также добавил, что странам еврозоны необходимо тщательно продумать предложения по урегулированию конфликта на Украине и включить в них возможности поддержки страны.

    Обсудить
    Последние новости

    «Наша задача — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника». Путин провел совещание в штабе курской группировки войск

    Пролет «метеорита» над Киевом сняли на видео

    Найдены 128 новых спутников Сатурна

    Школьница подружилась с учительницей и завела роман с ее мужем

    Мужчина разочаровался во внешнем виде стареющей жены и нашел спорный выход

    Военблогер сообщил о стрельбе из зенитных орудий по «метеориту» в Киеве

    Франция сообщила о готовности 15 стран предоставить Украине гарантии безопасности

    В США предупредили Украину о неизбежном поражении

    Трамп заявил о войне НАТО с Россией

    В Киеве раздались новые взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше