Франция сообщила о готовности 15 стран предоставить Украине гарантии безопасности

Глава МО Франции Лекорню: 15 стран готовы дать Украине гарантии безопасности

Около 15 государств выразили готовность принять участие в обеспечении гарантий безопасности Украины. Об этом на пресс-конференции глав оборонных ведомств Франции, Великобритании, Германии, Польши и Италии сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«Главы генштабов начали разрабатывать гипотезы, чтобы в кратко- или среднесрочной перспективе представить их политическим лидерам, по вопросу, какова может быть архитектура безопасности для долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня», — заявил он.

Лекорню добавил, что в настоящий момент «порядка 15 государств» продемонстрировали заинтересованность в том, чтобы продолжать этот процесс.

Ранее глава Минобороны Франции заявил, что Париж не примет демилитаризацию Украины в рамках урегулирования конфликта с Россией. Министр также добавил, что странам еврозоны необходимо тщательно продумать предложения по урегулированию конфликта на Украине и включить в них возможности поддержки страны.

