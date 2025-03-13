Модель Кейт Мосс оконфузилась на публике из-за испачканного пудрой наряда

Британская супермодель Кейт Мосс оконфузилась на публике из-за испачканного наряда. Кадры приводит Daily Mail.

51-летняя манекенщица привлекла внимание папарацци, когда направлялась в гости к американской актрисе Зои Кравиц. Она предстала перед камерой в черном комбинезоне с поясом на талии и глубоким декольте. Также знаменитость надела остроносые туфли на каблуках в тон, распустила волосы и нанесла на ногти красный лак. При этом одежда Мосс в разных частях оказалась испачкана пудрой бежевого цвета.

Ранее в марте сообщалось, что Кейт Мосс посетила шоу бренда Saint Laurent в прозрачной блузке.