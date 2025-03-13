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13:47, 13 марта 2025Ценности

Косметолог высказалась о секрете красоты 69-летней матери певицы Алсу

Врач Хамматова: 69-летняя мать Алсу могла сделать фейслифтинг и инъекции ботокса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Natalia Shakhanova / Globallookpress.com

Врач-косметолог Аделина Хамматова высказалась о секрете красоты 69-летней матери российской певицы Алсу Разии Сафиной. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, 69-летней родительнице звезды удается сохранять моложавую внешность с помощью опытных мастеров эстетической хирургии. Специалистка предположила, что она могла сделать инъекции ботокса и филлеров на основе гиалуроновой кислоты и фейслифтинг.

«Завершающим штрихом в создании безупречного облика могли стать уходовые процедуры, такие как химические пилинги и лазерная шлифовка, направленные на улучшение текстуры и тона кожи», — заключила собеседница издания.

В ноябре 2024 года Алсу раскрыла главный недостаток своей внешности.

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