Косметолог высказалась о секрете красоты 69-летней матери певицы Алсу

Врач Хамматова: 69-летняя мать Алсу могла сделать фейслифтинг и инъекции ботокса

Врач-косметолог Аделина Хамматова высказалась о секрете красоты 69-летней матери российской певицы Алсу Разии Сафиной. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам эксперта, 69-летней родительнице звезды удается сохранять моложавую внешность с помощью опытных мастеров эстетической хирургии. Специалистка предположила, что она могла сделать инъекции ботокса и филлеров на основе гиалуроновой кислоты и фейслифтинг.

«Завершающим штрихом в создании безупречного облика могли стать уходовые процедуры, такие как химические пилинги и лазерная шлифовка, направленные на улучшение текстуры и тона кожи», — заключила собеседница издания.

В ноябре 2024 года Алсу раскрыла главный недостаток своей внешности.