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07:18, 13 марта 2025Мир

Патрушев рассказал о подготовке НАТО новых терактов против России

Патрушев: НАТО готовит новые теракты против трубопроводов и танкеров РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) стран НАТО готовят новые теракты в отношении российских танкеров и трубопроводов. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил помощник президента России Николай Патрушев.

«ВМС планируют усилить террористическую деятельность в отношении российских подводных трубо­проводов, танкеров и сухогрузов. Морские провокации вошли в арсенал используемых методов подрывной работы западных стран еще в годы "холодной войны"», — сказал он.

По его словам, НАТО в рамках учений неслучайно уделяет особое внимание подготовке диверсионных подразделений ВМС. При этом угрозы, добавил Патрушев, являются традиционным инструментом международных отношений для альянса.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует строить военные трубопроводы в Германии на случай потенциального конфликта с Россией. Альянс хочет продлить в Польшу трубопровод, идущий в городе Брамше в Нижней Саксонии. Еще один маршрут планируется построить в Чехию, он будет идти из города Ингольштадт в Баварии.

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