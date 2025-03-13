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20:59, 13 марта 2025Экономика

Россиянам раскрыли способы сэкономить на строительстве дома

Aif.ru: На фундаменте дома можно сэкономить 20-25 % при строительстве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Выбор свайно-винтового или мелкозаглубленного ленточного фундамента поможет сэкономить 20-25 процентов при строительстве дома, если позволяет грунт. Способы сократить траты при возведении индивидуального жилья раскрыли россиянам опрошенные aif.ru эксперты.

Основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев также посоветовал избегать сложных форм и декоративных элементов в фасаде здания. При этом дешевле всего начинать строительство в межсезонье — осенью и весной спрос на подрядчиков и цены на материалы ниже.

По прогнозам Васильева, цены на нужные для строительства товары продолжат расти вплоть до конца 2025 года. Поэтому специалист советует не затягивать с началом работ. Сократить расходы поможет заказ материалов в местных магазинах — так доставка точно будет стоить дешевле.

Выбор материалов для строительства и отделки тоже имеет значение. Так, кирпич можно заменить более дешевыми газобетоном или керамзитобетоном, а гипсокартон — газоблоком. Кроме того, более мелкая нарезка керамогранитной плитки будет стоить меньше крупной. Можно также отказаться от выравнивания стен — меньше денег и сил уйдет на обои под покраску, а смотреться они будут не хуже, утверждает строитель, владелец строительно-отделочной компании ООО «Аксенов Сервис» Кирилл Аксенов.

А вот экономить на инженерных коммуникациях — электропроводке, автоматике, водопроводе и отоплении — эксперты не советуют. Именно от них будет зависеть комфорт и безопасность проживающих в доме.

Ранее россиянам назвали простые способы сэкономить на ЖКУ. Например, можно установить датчики движения и чаще мыть окна, чтобы сократить траты на электричество.

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