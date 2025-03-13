Рынок акций подскочил после слов Путина

Российский рынок акций на вечерней сессии подскочил после слов Путина

Во время вечерних торгов российский рынок акций подскочил: индекс IMOEX2 резко пошел вверх и достиг в моменте 3195,85 пункта. К уровню предыдущего закрытия он прибавил 2,38 процента. Основной индекс Мосбиржи завершил на отметке 3121,57 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Рост на вечерней сессии произошел после заявления президента Владимира Путина о том, что Россия согласна с предложениями прекратить боевые действия на Украине. Он уточнил, что это должно привести к долгосрочному миру и устранить причины кризиса.

Одновременно стоимость золота, самого популярного защитного актива, побила очередной рекорд. стоимость ближайшего фьючерса достигла 2986,7 доллара за тройскую унцию. Удорожанию металла способствует стремление инвесторов защитить активы на фоне экономической нестабильности и геополитической напряженности. Аналитики Macquarie Group полагают, что к третьему кварталу вырастет до 3,5 тысячи долларов: привлекательность защитного актива только растет.