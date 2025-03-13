Песков: Европейские страны не застрахованы от проявлений экстремизма

Европейские страны, которые предлагают усилить Вооруженные силы Украины в качестве гарантии безопасности Киева, не застрахованы от проявлений экстремизма, пока националистические элементы присутствуют в украинской власти. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Европа не может быть гарантирована от проявлений экстремизма, агрессии до тех пор, пока эти экстремистские националистические элементы находятся во власти», — посетовал он.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не будет интересен Европе после завершения конфликта на Украине.

До этого депутат заявил о нежелании жить на Украине, из которой сделают «стального дикобраза». Так он ответил на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая высказала мнение, что Европе необходимо сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищен от «потенциальных захватчиков».

