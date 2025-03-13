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04:08, 13 марта 2025Россия

В Курской области высказались о скорой победе над ВСУ

Хинштейн: В скорой победе над ВСУ в Курской области нет никаких сомнений
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

В скорой победе российских войск над Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области нет никаких сомнений. Об этом заявил врио губернатора российского региона Александр Хинштейн, его цитирует ТАСС.

«Враг хотел уничтожить наши села, наши города. Он хотел поставить нас на колени, но у него это не вышло», — подчеркнул он.

Список освобожденных населенных пунктов в приграничье «более чем внушительный», добавил Хинштейн. «Мы не только врага разбили, территорию освободили, стали сильнее, но и наши поселки, города восстановим, отстроим», — отметил он.

Ранее стало известно, что десятки россиян удалось эвакуировать из Суджи в Курской области. Граждан уже осмотрели врачи скорой и центра медицины катастроф. Экстренная госпитализация никому не потребовалась.

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