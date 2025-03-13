В реке нашли останки растерзанного крокодилом рыбака

В Индии рыбак стал пятой жертвой крокодила-людоеда

В Индии пожарные нашли в реке останки рыбака, на которого напал крокодил-людоед. Об этом пишет Times of India.

Трагический случай произошел на берегу реки Орсанг в муниципалитете Дабхой, штат Гуджарат. В воскресенье, 9 марта, 45-летний Пахадсинх Васава рыбачил рядом с берегом, когда на него напал крокодил и утащил под воду. Очевидцы наблюдали, как четырехметровая рептилия трепала его тело в водоеме.

Житель района Нармада, Васава, зашел в реку, так как не подозревал о присутствии крокодилов. Местные жители рассказали, что тот же крокодил растерзал еще четырех жертв на этом же участке. Местные активисты по защите дикой природы проводят информационную кампанию вдоль реки Орсанг и призывают людей держаться подальше от воды.

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Западный Калимантан четырехметровый крокодил напал на десятилетнего мальчика. Случилось это, когда ребенок прыгнул в реку.