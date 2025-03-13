Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:01, 13 марта 2025Из жизни

В реке нашли останки растерзанного крокодилом рыбака

В Индии рыбак стал пятой жертвой крокодила-людоеда
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

В Индии пожарные нашли в реке останки рыбака, на которого напал крокодил-людоед. Об этом пишет Times of India.

Трагический случай произошел на берегу реки Орсанг в муниципалитете Дабхой, штат Гуджарат. В воскресенье, 9 марта, 45-летний Пахадсинх Васава рыбачил рядом с берегом, когда на него напал крокодил и утащил под воду. Очевидцы наблюдали, как четырехметровая рептилия трепала его тело в водоеме.

Житель района Нармада, Васава, зашел в реку, так как не подозревал о присутствии крокодилов. Местные жители рассказали, что тот же крокодил растерзал еще четырех жертв на этом же участке. Местные активисты по защите дикой природы проводят информационную кампанию вдоль реки Орсанг и призывают людей держаться подальше от воды.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Ранее сообщалось, что в индонезийской провинции Западный Калимантан четырехметровый крокодил напал на десятилетнего мальчика. Случилось это, когда ребенок прыгнул в реку.

    Обсудить
    Последние новости

    В России готовилась серия покушений на участников СВО и госслужащих. Как коробки с духами должны были стать смертельным оружием?

    ФСБ обнаружила в посылках с бомбами для участников СВО георгиевские ленточки

    Самолет спецпосланника Трампа пересек границу с Россией

    Военнослужащий ВСУ назвал катастрофической ситуацию в Курской области

    Российский самолет после посадки застрял на взлетной полосе из-за разрушения тормоза

    ВСУ атаковали два приграничных региона России

    Валя Карнавал показала фото в чулках и мини-юбке

    Гандболистка заявила о желании властей Норвегии отобрать ее детей из-за обучения русскому

    Звезда «Ворониных» показала паспорт и спровоцировала слухи о разводе

    Украинский Чубакка оценил шансы Киева продолжать конфликт без помощи США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше